Fato ou fake: Torino ofereceu mesmo 5 milhões de euros por Thalys?

Falei com duas pessoas do Palmeiras, as duas disseram que não têm conhecimento dessa proposta. Uma delas me disse: do Torino não veio, mas veio do Qatar.

O Palmeiras achou pouco, e o Thalys não se encantou. O Thalys vai ficar.

Paulo Vinícius Coelho

O atacante de 19 anos, que foi elogiado neste início de temporada por Abel Ferreira, tem apenas três jogos no time profissional do Palmeiras e já marcou dois gols.

