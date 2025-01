Quarteto estreia, Luciano decide com voadora, e São Paulo vence o Guarani

Com o resultado, o São Paulo chegou a quatro pontos em dois jogos no grupo C e igualou a pontuação do líder Noroeste. O time de Bauru chegou a entrar em campo para a terceira rodada, mas as chuvas do interior adiaram a partida contra o Botafogo-SP.

Classificação e jogos Paulista

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Corinthians para o clássico Majestoso. Antes disso, o time sub-20 enfrenta o mesmo rival na final da Copinha, no sábado, às 10h, no Pacaembu.

A estreia do quarteto

O jogo marcou a primeira vez do quarteto Lucas, Luciano, Oscar e Calleri atuando juntos. Logo na primeira oportunidade em partidas oficiais, Zubeldía já mandou os quatro a campo desde o início. O argentino ainda não tinha utilizado o esquema nos amistosos de pré-temporada, enquanto na estreia do Paulistão o Tricolor atuou com o time reserva.

Em campo, o esquema se desenhou com Lucas pela direita, Oscar pela esquerda, Luciano como segundo atacante pelo meio e Calleri no comando de ataque. O camisa 10 se alternou entre atuar ao lado de Calleri na linha mais à frente ou voltar no campo para receber por dentro. Oscar foi quem mais teve liberdade de movimentação: saiu da ponta para procurar jogo pelo meio e chegou a aparecer até do lado direito.

O início que se viu do quarteto foi animador. Com os quatro se buscando o tempo todo, Oscar distribuiu passes e chegou até a acertar um lindo toque de letra para Lucas. O gol, porém, saiu em cruzamento de outro que fez bom jogo: Alisson cruzou, e Luciano acertou uma voadora para marcar.