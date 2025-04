Pedro ressalta dificuldade em enfrentar a LDU pela Libertadores e valoriza empate do Flamengo na altitude

O Flamengo foi a Quito, no Equador, para enfrentar a LDU pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Após um bom primeiro tempo, o time sofreu os efeitos da altitude e não conseguiu manter o ritmo na etapa final. O jogo terminou com um empate sem gols e um ponto para cada equipe na tabela de classificação.

Após o apito final, o atacante Pedro, que entrou no segundo tempo do jogo, falou sobre o desempenho do time: "Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor e infelizmente não conseguimos a vitória. Pontuamos fora de casa e agora, se ganharmos deles em casa, passamos eles. Tem mais três jogos pela frente e vamos buscar esses nove pontos que faltam pra conseguir a classificação", afirmou o camisa nove rubro-negro.