Zé Rafael surpreende em recuperação e tem retorno antecipado no Santos

"Junto com a equipe de fisioterapia do Santos, chefiada por Luiz Alberto Rosan, Zé Rafael também apresentou muita dedicação desde que chegou ao clube, culminando com a antecipação dos treinos físicos", disse o clube da Baixada Santista.

Zé Rafael foi contratado no início de 2025 e assinou um contrato até 31 de dezembro de 2027. O meio-campista passou por um procedimento cirúrgico inédito no futebol, no dia 7 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ainda sem Zé Rafael, o Santos encara o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. No momento, o Peixe está na 18ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.