Cuiabá busca o empate, mantém invencibilidade na Série B e aumenta jejum do Atlético-GO

No duelo dos times que foram rebaixados na temporada passada, Atlético-GO e Cuiabá se reencontraram nesta terça-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o time cuiabano manteve sua invencibilidade, ao buscar o empate por 1 a 1 e aumentou o jejum dos goianos na competição, que teve um gol anulado na reta final da partida.

O Atlético-GO saiu na frente do placar, com dois minutos de jogo, com gol de Luizão. O empate do Cuiabá veio somente na segunda etapa, com Derik Lacerda. O lance polêmico da partida aconteceu já aos 43 do segundo tempo, quando Federico Martínez até chegou a marcar o gol da vitória, mas o VAR recomendou revisão por um pé alto do atacante uruguaio. Com o resultado, o Atlético-GO chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória, aparecendo em 13º lugar, com cinco pontos. Já o Cuiabá é o sexto, com oito

O jogo mal começou e o Atlético-GO já estava à frente do marcador. Na bola parada, Robert cobrou falta na área e Luizão aproveitou o cochilo da defesa para completar para as redes. O gol cedo fez o time da casa ficar tranquilo em campo e passou a cadenciar a partida, com as linhas baixas.