Lavieri: se eu fosse Leila, deixaria Gregore de lado e focaria no camisa 9

A torcida do Corinthians tem que pressionar para saber a verdade. Não dá para varrer pra baixo do tapete com um impeachment. Tem que levantar a poeira. Tem que levantar tudo e pegar os dois últimos mandatos, do Duílio [Monteiro Alves] e do Augusto. Tem que ter explicação.

Ninguém pediu impeachment do Duílio, ninguém investiga as negociações do passado. Ninguém quer saber por que os garotos saíram? Por que os garotos foram vendidos a preço de nada? Por que fez aquele contrato com aquela empresa que não pagou o Paulinho e sobrou pro Corinthians pagar?

O Augusto pegou uma herança maldita das mãos do Duilio, mas não está nem aí também pra crise financeira do clube. Foi jogando o dinheiro pra cima, a dívida aumentando, confusão de patrocinadores, investigações, casos de polícia e tudo mais.

Walter Casagrande

Segundo o colunista, muitas perguntas precisam ser respondidas no Corinthians além do caso Vai de Bet — principal motivo da tentativa de derrubada de Augusto Melo.

A folha salarial do Corinthians é uma das maiores da América do Sul e a dívida é de quase R$ 3 bilhões. E ninguém está preocupado com isso? Onde está o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Por que que entra pouco e sai um monte?

Walter Casagrande

Assista ao comentário: