Corinthians derruba bloqueio e usa dinheiro da Globo para quitar salários

O Corinthians vai acertar os salários atrasados de janeiro, com elenco e comissão técnica, nesta quarta-feira (22), com o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro de 2024.

O que aconteceu

O Timão conseguiu derrubar um bloqueio judicial que impedia o acesso ao dinheiro depositado pela Globo, referente à premiação pelo 7º lugar na tabela do Brasileirão — cerca R$ 33,7 milhões pela colocação.

O UOL apurou que as cotas televisivas do Corinthians estavam bloqueadas pela 1ª Vara Cível do Tatuapé. As cotas entraram como garantia para a Caixa no pagamento da dívida da Arena. Segundo fontes da diretoria alvinegra, o clube pagou cerca de R$ 100 milhões em dívidas com o banco federal só com direitos de transmissão.