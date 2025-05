Abel vê 'volta à normalidade' e revela sonho impossível no Palmeiras: 'Rival não tocar na bola'

Abel Ferreira adora inovar no futebol e criar caminhos para deixar o Palmeiras cada vez melhor. Ainda frustrado com a derrota por 1 a 0 diante do Bahia, pelo Brasileirão, no domingo, o técnico admitiu que nenhum resultado serviria pela paz na visita ao Ceará senão a vitória. E mostrou-se extremamente satisfeito após o 1 a 0 pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão, admitindo que a vitória "mantém a equipe na normalidade." Pela manutenção do time somando triunfos na maratona de jogos pela frente, ele agora tem uma missão impossível: fazer com que os adversários não toquem na bola.

"Meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque na bola nunca. Mas é muito difícil", afirmou o técnico, em mais uma de suas frases de efeito e que revelam o quanto gosta de ser perfeccionista. Óbvio que a declaração é polêmica e ele mesma diz ser algo impossível. A explicação, contudo, faz sentido. Daqui para frente, o treinador exigirá que sua equipe administre bem a posse de bola e passe poucos sustos.

Depois de sete vitórias seguidas, entre Libertadores e Brasileirão, o Palmeiras perdeu para o Bahia por não "cuidar" da bola nos minutos finais no Allianz Parque. Os visitantes acabaram encaixando um ataque e estragando um dia que tinha tudo para ser feliz se o ataque mostrasse qualidade. Daqui para frente, o treinador vai exigir que seus atletas administrem a posse a todo momento.