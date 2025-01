Corinthians derruba Grêmio e faz clássico com São Paulo na final da Copinha

Como foi o jogo

O Grêmio mostrou o seu cartão de visitas e, por pouco, não abriu o placar logo no primeiro minuto: Hiago costurou pela ponta direita, invadiu a área e deu um passe açucarado para Jeferson, que ficou cara a cara com Kauê e foi bloqueado pelo camisa 1 do alvinegro.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Os paulistas responderam com gol pouco tempo depois. Após escanteio cobrado por Denner da esquerda, o capitão Bahia se livrou da marcação gremista e caprichou no cabeceio, tirando qualquer reação por parte de Ygor: 1 a 0.

Bahia, do Corinthians, celebra gol marcado sobre o Grêmio em duelo da Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O duelo perdeu os contornos de emoção e passou a ser truncado até o intervalo. Os gaúchos até assustaram com Gabriel Mec, enquanto o Corinthians obrigou o goleiro rival a fazer um milagre em chute de Victor Dourado. A arbitragem teve trabalho, e dois cartões amarelos foram aplicados — um para cada lado.

O alvinegro ficou com um a menos no início do 2° tempo, quando Luiz Fernando acabou expulso. O meia-atacante, que havia acabado de ser acionado por Orlando Ribeiro, entrou com a sola da chuteira na canela de Kaick. O juiz, depois de revisão no VAR, aplicou cartão vermelho ao atleta.