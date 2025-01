São Paulo vira com duas cavadinhas do gelado Ryan e vai à final da Copinha

O São Paulo largou atrás diante de um organizado Criciúma, mas fez uso de um gelado e predestinado Ryan Francisco para vencer de virada por 2 a 1 e se garantir na final da Copinha. O atacante marcou duas vezes, ambas em pênaltis cobrados com cavadinha, na dramática noite do Tricolor em Araraquara. O artilheiro do torneio (10 gols) fez aos 44 e aos 52 minutos do 2° tempo.

O jogo durou quase 2h30 devido a um apagão na Fonte Luminosa ainda no início da etapa final. A pane durou 20 minutos e acabou gerando duelo elétrico, com boas investidas dos dois lados.

Os paulistas vão encarar o ganhador de Grêmio x Corinthians na decisão. O outro finalista será conhecido nesta quarta (22), e o último jogo da Copinha ocorre no sábado (25).