Mercado: 'sim' de Neymar, Arana sondado e Flamengo atrás de zagueiro

Wendel, meio-campista do Zenit, pode desembarcar no Rio de Janeiro Imagem: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Dupla chegando? O Botafogo estreitou laços com o Zenit após a negociação envolvendo o atacante Luiz Henrique e está perto de promover mais duas transferências: as chegadas do volante Wendel e do atacante Artur. Com Wendel, já existe um acordo: o jogador de 27 anos deve assinar nos próximos dias o contrato com o Glorioso e se apresentar em junho, antes da disputa do Mundial de Clubes. A situação com Artur ainda não tem um acordo definitivo, mas as conversas entre os clubes têm se encaminhado para um desfecho positivo — ele é visto como o substituto de Luiz Henrique.

Da Inglaterra para a Espanha. O Manchester United encaminhou o empréstimo do atacante Antony para o Real Betis. As partes ajustam os últimos detalhes do empréstimo do brasileiro, que deverá ser até o final da temporada europeia, em junho. O Olympiacos chegou a tentar a contratação de Antony, que não se animou com uma mudança para o futebol grego e optou desde o início pela Espanha.

Diretor de futebol do Flamengo confirmou a procura por um zagueiro Imagem: Gilvan de Souza/CRF

Planos rubro-negros. O Flamengo está no mercado por "um ou dois" nomes para a zaga. Pelo menos é o que garante o diretor de futebol José Boto, que preferiu não falar em nomes, mas admitiu que o setor é prioridade do clube neste momento. "O foco é o zagueiro. Nós temos dois ou três nomes que queremos e são esses que vamos buscar. Não vou falar nomes. [...] A lateral não nos preocupa, nos preocupa a zaga. Temos três nomes e vamos buscar um ou dois", disse ele.

Zagueiro de time novo. O Fortaleza acertou a contratação de David Luiz, que não renovou o seu contrato com o Flamengo. O jogador desembarca nesta segunda-feira na capital cearense para assinar o contrato com o clube. A proposta é de dois anos, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada.