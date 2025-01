David Luiz viaja na segunda-feira para assinar contrato com o Fortaleza

O Fortaleza acertou a contratação de David Luiz, que não renovou o seu contrato com o Flamengo. O jogador desembarca nesta segunda-feira na capital cearense para assinar o contrato com o clube. A proposta é de dois anos, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada.

A informação foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Jorge Nicola e depois confirmada pelo "ge".

David Luiz chegou a ser procurado por outros times de nacionais, além do Olympiakos, da Grécia. No entanto, o atleta aceitou a proposta do clube cearense. Até o momento, o jogador é a quinta contratação do Fortaleza para 2025: Dylan Borrero, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Brennno são os outros reforços anunciados.