Presidente do Flu fala sobre miocardite de Ganso e vê meia 'tranquilo'

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou estado de saúde do meio-campista Ganso, e confirmou que o jogador está com miocardite, mas sua situação não é grave. Dirigente ainda disse querer renovar com o atleta.

O que aconteceu

Segundo o presidente, Ganso foi diagnosticado pelos médicos da equipe com miocardite, um inchaço no coração: "Foi diagnosticado uma pequena miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. O departamento médico agiu muito rápido, contatou o jogador e hoje pela manhã a gente marcou uma reunião com ele, com a família, com o representante. Foi uma reunião muito boa, onde a gente deixou ele muito tranquilo", disse o dirigente, em entrevista ao Premiere.

Apesar do diagnóstico, Mário Bittencourt revelou que o meia deverá apenas se manter em repouso por um mês. Após esse período, o jogador irá refazer os exames para verificar se o pequeno inchaço deixou de existir.