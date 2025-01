Torcedor do Botafogo batalha para manter 'réplica' do muro dos ídolos

Em um passeio pela Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, você pode se deparar com os rostos do Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Túlio Maravilha e Jefferson. Esses são alguns dos ídolos do Botafogo retratados em um muro na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Garibaldi. O local foi idealizado e é mantido por Luiz Antônio Silva, um fanático torcedor alvinegro dono de uma banca de jornal no endereço.

O mural caiu nas graças dos torcedores do Glorioso, e muitos vão lá para fazer fotos. Enquanto isso, o original, que ficava em frente à sede de General Severiano, foi coberto devido às obras de revitalização do Canecão.