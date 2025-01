Solto, Zubeldía pede sofrimento e oferece até café em treino do São Paulo

No terceiro dia, novamente pela manhã e com temperaturas baixas, o treinador chegou no gramado, viu a imprensa bastante agasalhada e brincou: "já ofereceram café pra vocês?". Com a negativa dos jornalistas, ele virou para funcionários do São Paulo "não, não, tem que oferecer café para os meus companheiros". Andou até a imprensa e continuou "se dependesse de mim, seria um café pra você, pra você, pra você, mas eu sou argentino, não? Aqui não sei..."

No último treino no ESPN Wide World of Sports, Zubeldía novamente parou para falar sobre o jogo do dia seguinte e confirmar que cada equipe que treinou jogaria 45 minutos. Ele também falou que segue com o grupo nos Estados Unidos, enquanto Max Cuberas vai para o Brasil para comandar a estreia no Paulistão.

É apenas o início da relação de um novo Zubeldía com a imprensa em 2025: ao menos uma vez por semana, o São Paulo realizará treinos abertos para a imprensa, segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte revelou em entrevista ao UOL. Ao contrário da maioria dos treinos abertos, o argentino permitiu à imprensa observar atividades técnicas e até táticas.

"Querem a Libertadores? Sofram!"

Nem só de resenha com a imprensa viveu o técnico Luis Zubeldía. Durante os treinamentos, o treinador demonstrou com os atletas a energia que lhe é característica à beira do campo.

Na primeira atividade física do ano em campo, o argentino gritou "querem ganhar a Libertadores? Sofram! Sofram!". Nesse dia, os atletas realizavam um circuito físico com pesos, elásticos, bolas e exercícios diversos.