São Paulo: Lucas passa perrengue em mercado nos EUA e pede ajuda de fãs

Lucas Moura, do São Paulo, passou por um perrengue em um mercado nos Estados Unidos na última quinta-feira (16) e teve de pedir ajuda a dois fãs que estavam no local.

O que aconteceu

Lucas teve problemas para pagar as compras. O jogador pretendia pagar a conta com o Apple Pay, sistema de pagamento por aproximação com cartão digital, mas o local não aceitava este método. Ele estava sem cartão físico e dinheiro em espécie.

O camisa 7 do São Paulo recorreu a uma dupla de fãs. Vítor Moraes e Edvan Moraes pediram uma foto ao atleta que, em seguida, pediu para que eles pagassem as compras. Lucas transferiu o valor aos fãs.