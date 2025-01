Presidente do Flu sobre Rony: 'Temos o OK do Palmeiras e a proposta à mesa'

O presidente tricolor ressaltou a boa relação com Leila Pereira. A diretoria do alviverde aceitou as condições de pagamento do clube carioca, e os próximos passos dependem de Rony.

"Ele é monitorado por nós. Tem uma uma história muito grande no Palmeiras, tem uma média de 56 jogos por ano, não se lesiona, tem menos de 30 anos. É cobiçado por outros clubes. Quando consultamos o Palmeiras, eles nos disseram que estavam encaminhando uma venda para o exterior em um valor muito mais alto do que poderíamos bancar. Em algum momento, vimos que a proposta do exterior não aconteceu", disse.

"Tenho ótima relação com a Leila Pereira e liguei para ela dizendo que tinha interesse no jogador, mas que não tinha o poder financeiro do próprio Palmeiras. A Leila falou para fazer proposta que poderíamos fazer. Foi parcelada e dentro das condições do Fluminense. O Palmeiras deu o ok. Fizemos uma primeira proposta ao estafe do jogador, que não foi aceita. Fizemos uma segunda proposta e não houve aceite", completou.

O que mais ele falou?

SAF. "Falei sobre o tema em dezembro, em entrevista coletiva. De lá para cá, estamos envolvidos com a janela de transferências. O banco que nos assessora (BTG) segue na busca de um investidor, mas não houve atualização".

Arias vai sair? "A história do Arias, conhecemos desde o ano passado. Na janela, chegaram algumas propostas, estávamos em um momento muito difícil e não vendemos. Antes da janela, fizemos uma proposta de renovação de quatro anos, extremamente importante do ponto de vista financeiro. O problema do Arias não é dinheiro, a proposta que a gente fez é incrível. Contrato de quatro anos, salário maravilhoso, luvas, tudo que a gente faz por um jogador do nível dele, que é o jogador mais importante do nosso time. Ele agradeceu, falou que estava muito honrado, mas disse que o sonho da vida dele é jogar na Europa e não ia aceitar a renovação. Arias vai fazer 28 anos esse ano, é importante que as pessoas compreendam isso. Temos um acordo de que vamos tentar realizar o sonho dele, que ficou conosco aqui. Mas não tem nenhuma sangria.