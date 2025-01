Léo Maná ganha status de reforço em janela econômica do Corinthians

O lateral-direito Léo Maná ganhou status de reforço no elenco do Corinthians em meio à janela super econômica do clube.

O que aconteceu

Desde o empréstimo de Fagner, a comissão técnica do Corinthians viu em Léo Maná a peça certa para a reserva de Matheuzinho. Maná vem conquistando a confiança de Ramón e Emiliano Díaz desde a temporada passada.

Inclusive, o lateral fez boa partida na estreia do Timão com vitória sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O técnico argentino optou por um time misto para controlar a carga dos titulares, mas também usou a oportunidade para testar os reservas.