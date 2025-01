Novo presidente do Botafogo toma posse e projeta '2025 muito mais forte'

O evento contou com membros da diretoria e ex-jogadores. Nomes como Jairzinho, Paulo Cezar Caju e Donizete participaram da cerimônia.

João Paulo tem relação próxima com Textor. O dono da SAF, inclusive, parabenizou o presidente pelo triunfo nas urnas.

O Botafogo está no mercado em busca de um treinador. A diretoria ainda está atrás de um substituto para Artur Jorge, que se despediu do Alvinegro rumo ao Al Rayyan, do Qatar.

Eu acho que o John está procurando melhor para o Botafogo, com certeza a gente vai ter um treinador de ponta, muito especial. O ano de 2025 vai ser incrível para o futebol do Rio de Janeiro, teremos três times do Rio representando o nosso estado no Mundial, e tenho certeza que o Botafogo vai se destacar nesse campeonato e neste ano João Paulo

Os ex-presidentes Carlos Augusto Montenegro e Durcesio Mello fizeram discursos. Amigos de longa data, os dois se emocionaram ao lembrar a trajetória no clube até o ano passado, com os títulos da Libertadores e do Brasileiro.

Novo Conselho Diretor do Botafogo:

Presidente - João Paulo Nabuco de Magalhães Lins

Vice-presidente Geral - André Silva

Vice-presidente de Esportes Gerais - Daniel Junior

Vice-presidente Financeiro - Fernando Damasceno

Vice-presidente Jurídico - Felipe Kertesz Renault

Vice-presidente de Remo - João Gualberto

Vice-presidente Social - Thiago Sallibi

Vice-presidente de Futebol Master - Antonio Carlos Mantuano