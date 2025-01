Copinha: Vasco relata homofobia e hostilidades contra goleiro à federação

Após o árbitro da partida registrar na súmula as hostilidades sofridas pelo goleiro Phillipe Gabriel por parte da torcida do Juventus (SP), O UOL apurou que o próprio Vasco relatou os ocorridos à Federação Paulista de Futebol (FPF), que gere a Copinha.

O que aconteceu

A súmula do árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira se refere ao jogo Juventus 0 x 1 Vasco, pela 2ª fase do torneio. O documento cita homofobia dos torcedores da casa, objetos atirados no arqueiro vascaíno e até intimidações de dirigentes do clube paulista na porta do vestiário.

Os casos serão levados a julgamento com possíveis punições a serem aplicadas ao Juventus. O Vasco também identificou a ausência de dois fatos relevantes no documento, que serão discutidos pela diretoria.