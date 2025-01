Copinha: Súmula tem ameaça, homofobia e objetos atirados em atleta do Vasco

GABARITO!!!



O goleiro ainda ouvir sua namorada ser xingada pela torcida do Juventus. Eles descobriram o nome da jovem através do Instagram e os vídeos com as ofensas machistas circulam na internet. O mesmo fato já havia ocorrido no jogo anterior, contra o Nacional (SP). Estas situações, porém, não foram citadas nas súmulas.

O UOL apurou que o Vasco estuda ingressar com uma reclamação formal na Federação Paulista de Futebol por conta dos atos sofridos por seu atleta. Phillipe Gabriel é filho de Luiz Alberto, ex-zagueiro de Flamengo, Fluminense, Santos e outros. O jovem coleciona passagens por seleções brasileiras de base.

O árbitro também acusa dois dirigentes do Juventus de terem lhe ameaçado na porta do vestiário. O documento aponta os senhores Luis Gricheno Júnior e Anderson Lima como os intimidadores. A súmula diz:

"Informo que os dirigentes Sr.LUIS GRICHENO JUNIOR e ANDERSON LIMA da equipe do Juventus, identificados pelo diretor de jogo Sr. Ramon Lopes Campos Dantas, Ambos vieram em nosso vestiário solicitando a entrada para uma conversa, sendo negado por mim, a partir desse momento os dois diretores se exaltaram dizendo as seguintes palavras," palavras ditas pelo Sr. LUIS GRICHENO JUNIOR " você é arrogante e f... com o trabalho nosso, vou f... com sua carreira você nunca mais vai apitar na sua vida. Palavras ditas pelo Sr Anderson Lima " eu só quero entrar pra conversar, você é muito arrogante. Ambos tiveram que ser contidos pela polícia".