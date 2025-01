City vacila, leva empate do Brentford no fim e segue com gangorra no Inglês

O Manchester City abriu 2 a 0, mas vacilou e levou o empate do Brentford no fim nesta terça-feira (14). Final: 2 a 2, em partida da 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols do jogo foram marcados por Foden, duas vezes pelo City, e Wissa e Norgaard, pelo Brentford. Com o empate, o City alcançou 35 pontos, mas se manteve em sexto na tabela. Já o Brentford subiu para décimo, com 28 pontos, ultrapassando o Brighton pelo número de vitórias.

O City segue com efeito gangorra. Depois de uma sequência grande sem vitórias, o elenco de Pep Guardiola vinha de dois triunfos seguidos no Inglês, mas não conseguiu manter a boa continuidade e acabou perdendo dois pontos que pareciam ganhos.