Palmeiras tem cinco indefinições no elenco antes de estreia no Paulistão

O Palmeiras se aproxima do início oficial da temporada com algumas disputas e indefinições dentro do elenco.

O que está em aberto?

Vagas no ataque. Com Estêvão titular, Abel terá de definir quem serão os companheiros da joia. Flaco López terminou 2024 como centroavante titular, mas este ano terá a concorrência de Paulinho, que está lesionado, mas voltará, no mínimo, em março. A principal questão fica pela ponta esquerda. Felipe Anderson terminou a última temporada mal e viu Maurício ganhar espaço. Entretanto, o elenco agora conta com Facundo Torres, contratado junto ao Orlando City.

Titularidade pela esquerda. Piquerez está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho. O uruguaio, antes titular, tem a concorrência de Vanderlan e Caio Paulista. Nenhum dos dois convenceu na reta final de 2024, mas o camisa 22 também deve voltar sem ritmo de jogo.