Sob vaias, São Paulo cede empate ao Cruzeiro e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

O jogo

A primeira chance mais clara de gol veio do lado do Cruzeiro, com quatro minutos. Kaio Jorge arriscou a finalização de dentro da área, mas Rafael defendeu sem maiores problemas. O São Paulo respondeu com dez minutos: André Silva deu lindo passe de calcanhar para Luciano. O camisa 10 carregou e finalizou da entrada da área. A bola passou perto da trave, mas foi pela linha de fundo.

Com 15 minutos, o Cruzeiro chegou novamente. Fagner cruzou rasteiro e Kaio Jorge tentou a finalização, mas foi bloqueado. Aos 27 minutos, foi a vez do São Paulo voltar a atacar pelos lados do campo. Ferreira partiu em velocidade e invadiu a grande área, porém mandou pela rede do lado de fora. Dois minutos depois, Wanderson, do Cruzeiro, finalizou por cima do gol.

Aos 47 minutos, o Cruzeiro tentou uma última vez. Matheus Pereira cobrou falta rasteiro e Fagner chegou batendo de fora da área. A bola acertou Enzo Díaz em cheio. Os jogadores do time mineiro ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro assinalou apenas o fim da primeira etapa.

Com quatro minutos do segundo tempo, o São Paulo teve a primeira chegada. Bobadilla desarmou Matheus Pereira e a bola ficou com Alves, que tocou para Ferreira. O camisa 11 cortou a marcação e bateu colocado, mas a bola foi desviada para escanteio. E foi com seis minutos que o Tricolor abriu o placar no Morumbis. Cédric Soares cruzou para a segunda trave e Ferreira subiu de cabeça para fazer 1 a 0 para o São Paulo.

Aos 14 minutos, o Cruzeiro quase deixou tudo igual. Lucas Silva mandou para dentro da área e Villalba cabeceou, mas a bola foi no travessão. E com 19 minutos, o Cabuloso empatou o jogo. Matheus Pereira cobrou escanteio na segunda trave, Kaiki tocou de cabeça e Kaio Jorge, na pequena área, completou para o fundo das redes.