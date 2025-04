Presidente do Santos cita projeto Copa do Mundo e vê renovação com Neymar "bem encaminhada"

O presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, e o presidente do Fluminense FC, Mario Bittencourt, ao lado do filho e do neto do nosso eterno Carlos Alberto Torres, Alexandre e Diego, respectivamente, foram homenageados com a obra 'O Gigante de Azteca', feita pelo artista santista... pic.twitter.com/KwhOFhTDUO

Depois de se recuperar de cirurgia no tornozelo, Neymar voltou a ser convocado na última data Fifa, mas precisou ser cortado devido ao novo problema físico. O atleta disputou seu último jogo pelo Peixe no dia 2 de março, pelo Campeonato Paulista, e desfalcou o Santos em dois amistosos e nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Marcelo Teixeira citou a "semana festiva" que conta com o aniversário do Santos nesta segunda-feira, dia 14 de abril. O mandatário também revelou outras questões que pretende resolver no ano de reconstrução, como o projeto do novo estádio com a WTorre.

"Tivemos no momento de 2023 para 2024, um momento triste, um momento delicado da nossa história, mas nós rapidamente reconstruímos, já reposicionamos o Santos na Série A e agora é continuar essa luta. É uma luta onde você pretende manter o Santos com uma nova arena. Nós assinamos o documento oficial da parceria com a WTorre", seguiu o presidente.