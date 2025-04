São Paulo empata em casa com Cruzeiro, recebe vaias e segue sem vencer

A torcida tricolor não poupou vaias para a atuação do São Paulo, que continua sem vencer no Brasilierão. O resultado é ruim para time da casa, que engatou o terceiro o empate seguido, com três pontos na 15ª colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

O Cruzeiro, com 4 pontos, figura na primeira parte da tabela, no 11º lugar.

O São Paulo visita o Botafogo na próxima rodada, enquanto o Cruzeiro vai encarar o Bahia em Belo Horizonte.

Partida equilibrada do início ao fim

O primeiro tempo foi muito equilibrado para ambos os lados, mas o Cruzeiro foi mais eficiente na marcação, pressionando a saída de bola e dificultando as trocas de passes do São Paulo. A Raposa explorou os lados do campo, principalmente pela direita, com Fagner, que foi muito participativo.

No entanto, a melhor chance antes do intervalo foi do Tricolor, em finalização de Luciano, que foi travada pela marcação e passou muito perto da trave esquerda de Cássio.