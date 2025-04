Arrascaeta decide, Flamengo vence o Grêmio fora de casa e segue invicto no Brasileiro

Na parte final, os visitantes passaram a administrar o resultado. O Flamengo trocou passes no campo de ataque e impediu qualquer esboço de pressão do Grêmio. Os gaúchos só chegaram com perigo uma vez, em chute de Alysson que parou em boa defesa de Rossi. Com isso, os rubro-negros puderam comemorar a vitória em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 x 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 13 de abril de 2025



Horário: 17h30 (de Brasília)