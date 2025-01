Enzo Díaz comemora chegada ao São Paulo e diz estar pronto para jogar

Características. "Creio que sou um jogador muito aguerrido, fisicamente muito potente e muito ofensivo. Minha característica é ser ofensivo e muito forte na marcação"

Conversas

"Quando soube da oportunidade de vir para o São Paulo fiquei empolgado. Conhecia esse clube, entrei em contato com meus empresários para fechar essa oportunidade. Hoje é aproveitar a oportunidade de estar nesse clube gigante. Vamos fazer tudo para formar um grande grupo e conseguir os objetivos de 2025."

Argentinos juntos

"A situação foi muito rápida. Vim da Argentina para o Brasil, chegando a um lugar novo que eu não conhecia, com muita gente, trânsito. Com o passar dos dias fui acostumando, vim para cá para conhecer os companheiros. Agradecer por me receberem e me enturmarem rapidamente, me mostrando como é convivência. Isso me ajudou muito. Campo muito bom, a exigência de todo o corpo técnico. Rapidamente me juntei e estou fazendo o melhor. Vamos fazer uma grande temporada."