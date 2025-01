Zubeldía quer mais quatro reforços; São Paulo trabalha por mais dois

No entanto, o São Paulo vê dificuldade em encontrar esse atacante pois busca um jogador para complementar elenco. O Tricolor não deseja alguém para brigar por posição, mas sim para dar profundidade ao plantel.

Durante coletiva, Zubeldía foi questionado pela reportagem do UOL sobre qual pergunta ele mais fazia a si mesmo em 2025 e a resposta foi: "quais posições precisamos para fechar o elenco". Logo depois, ele inverteu a questão e perguntou aos jornalistas presentes a opinião deles sobre quais posições o Tricolor precisa.