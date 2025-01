Enzo deixa boa impressão em 1º treino no São Paulo; veja detalhes do acordo

O lateral esquerdo Enzo Díaz já está empolgando a comissão técnica do São Paulo menos de dois dias após se juntar ao elenco.

O que aconteceu

Díaz chegou aos Estados Unidos no último sábado (11) à noite e já fez seu primeiro treino no domingo (12) pela manhã deixando boa impressão. Ele marcou gols durante a atividade e foi elogiado.