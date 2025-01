VAR do Carioca terá linha de impedimento mais grossa; veja as mudanças

O cronômetro será parado em toda intervenção do VAR. A regra vai valer tanto para uma checagem quanto para uma revisão, e o telão do estádio deverá informar o motivo da revisão.

Cabine do VAR do Carioca 2025 Imagem: Divulgação/ Ferj

Durante o processo de revisão, não haverá divulgação da imagem do lance no telão do estádio. A liderança vai acontecer apenas após a decisão do árbitro. A justificativa é que nem sempre a imagem liberada com antecedência será a imagem conclusiva para que o juiz faça a avaliação.

O Carioca 2025 adotará medidas inovadoras no VAR dentro das regras do jogo e do protocolo. Uma delas é o aumento da espessura da linha de impedimento que tem como objetivo privilegiar o gol e evitar lances extremamente ajustados, por vezes com imagens inconclusivas. Entedemos ainda que o VAR é ferramenta indispensável, que requer qualidade humana. Não é para culpar a tecnologia. Estamos confiantes no sucesso das mudanças, em prol do futebol carioca

Jorge Rabello, Coordenador Geral do Departamento de Arbitragem do Rio de Janeiro (DEAF-RJ)

Nos jogos em que houver condições operacionais, a área de revisão será do lado oposto ao que ficam os bancos de reservas. A ideia é diminuir a pressão sobre o árbitro enquanto ele analisa o lance.

As mudanças foram debatidas e aprovadas pelos clubes. As entidades deram o aval em Conselho Arbitral da Ferj.