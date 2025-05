Cleber cita frustração por derrota do Santos, mas não teme Z4: "Vamos crescer"

"É muito grande (frustração). Pelo número e pela atuação. O resultado mais justo seria o empate. Mas não há justiça no futebol. Não aproveitamos nossas chances, não fomos efetivos. Precisamos fazer mudanças, os jogadores estavam desgastados. A frustração é grande, sim", comentou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4.

Apesar da situação delicada, Cleber Xavier afirmou que não tem medo de brigar contra o descenso. O técnico, que realizou a sua segunda partida à frente do Santos, projetou uma melhora no futuro.

"Aproveitamos bem os dois treinos que tivemos, procuramos e pesquisamos para melhorar nossos números. Não fomos efetivos. Hoje saímos frustrados. Poderíamos ter definido o jogo. Mas medo não é uma palavra. Conversei com os jogadores rapidamente agora. Temos que partir desse bom primeiro tempo para melhorar. Agora é pensar direto no Ceará, tem que pensar no presente, não no futuro. Hoje uma vitória nos tiraria dessa zona de pressão. Não sei se no próximo vai, mas vamos trabalhar para isso", declarou.

"Sentimento de que conseguimos trazer o grupo, o grupo focou no que queremos e traduziu no jogo a forma de entrar no campo adversário e construir. Só não traduziu no terço final, as finalizações. O sentimento é que vamos crescer, principalmente agora que temos uma semana. vamos conseguir colocar mais algumas ideias e vamos ter jogadores descansados. Essa semana longa vai nos permitir trabalhar melhorar", ampliou.