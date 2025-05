Abel discursa sobre paciência após Vitor Roque quebrar jejum no Palmeiras

Reflexão sobre imediatismo

"Imediatismo não é um dos problemas do futebol brasileiro, é do mundo. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue ver vídeos de cinco minutos? Os vídeos são feitos de 30 segundos agora. Quando eu falo paciência, não é só para torcedores do Palmeiras. É geral. Vivemos um momento onde há pouco paciência. Por isso os vídeos curtos. Ninguém está disposto a estar 30 minutos. O problema é que o processo de crescimento de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. Maturidade é preciso tempo. Não é só no futebol brasileiro. Na Inglaterra a média chegou a ser de oito anos, mas agora é raríssimo. Temos o Guardiola, o Klopp que nem ele próprio aguentou. Está assim. Nós não somos perfeitos. Acertamos e erramos. Hoje nos permitimos pouca margem para errar. Temos que permitir isso aos jogadores. No treino, não querem saber: jogam, falham e pronto. No jogo, não se permitem. López falhou o gol agora. Qual é o problema? Neymar nunca errou? Ronaldo nunca falhou? Falham. Temos que nos permitir para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos."

Estêvão

"Não quero pensar nisso. Imaginem com a pista top, do Camp Nou, aquele tapete. Se todos tiverem um pouco de paciência. O treinador para onde ele for, a equipe... Não vou continuar para não inchar o ego dele. Não quero pensar nisso. Quando chegar momento dele ir embora, é um prêmio para todos nós, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, nem vai ser o útil. Prometo que no final, vou fazer a minha seleção, no dia que for embora. Dos jogadores que ajudamos a vender. Ver se consigo fazer um time só com esses jogadores. Quando chegar a esse problema, vou resolvê-lo."

Veiga

Talvez nos últimos quatro anos, tirando o ano passado, tenha sido o jogador mais regular, se não um dos melhores do futebol brasileiro dos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São oito anos no Palmeiras. No início foi duro para ele, vi gente queimando camisa dele. No ano seguinte, chegou a ir a seleção. Não há problema ficar no banco e quando jogar voltar a ajudar. Fazer o que ele fez nos últimos quatro anos, me diga um jogador que tenha conseguido no Brasil um rendimento e performance, gols e assistências, como ele. Não tem. Desafio. Talvez essa parada tenha sido boa para ele. Imagina a minha sorte de ter o Veiga no banco. Ele ajuda de muitas maneiras, é um capitão invisível. Talvez seja dos jogadores que mais ajuda a entender o que é o Palmeiras, a torcida, a exigência. Ajuda os mais jovens, integra e adaptação dos que chegam. Eu valorizo muito isso. Nunca o deixamos sair mesmo com propostas e mesmo ele dizendo: 'mas eu estou no banco'. Mesmo estando no banco, o clube reconhece esse trabalho invisível. Não preciso nem falar do jogador. Ninguém é obrigado a estar sempre nota 10. Às vezes temos que nos permitir, e é permitido passar momentos em que as coisas não estão saindo e nós como comissão vamos ajuda-lo para que volte àquilo que sempre foi e vai nos ajudar.