Santo André vence Corinthians reserva e destrói tabu de 22 anos na Copinha

A vitória do Santo André colocou fim a um longo tabu do Corinthians na Copinha. O Timão não perdia um jogo de fase de grupos desde 2003, quando foi derrotado pela Inter de Limeira por 2 a 1 — o campeão daquela edição foi justamente o Santo André.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O Santo André fechou a primeira fase como líder do grupo, com nove pontos somados. O Corinthians, por outro lado, ficou na segunda colocação da chave, com seis. Os dois estão classificados para a próxima fase.

Os adversários das duas equipes já estão definidos. O Santo André vai enfrentar o Vila Nova-GO, e o Corinthians terá pela frente o Falcon-SE. Os dois jogos ainda não têm datas e locais definidos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve poucas chances, mas o Santo André foi levemente superior. Com um time praticamente todo reserva, o Corinthians não conseguiu se impor e viu o time do ABC conseguir tramar as melhores jogadas e chegar com mais vezes ao campo de ataque. A pontaria dos atacantes de lado a lado, no entanto, não esteve tão afiada.

O Santo André abriu o placar no começo do segundo tempo. Aos oito minutos, Paulo Henrique avançou pela esquerda e cruzou na medida para Gustavo Paulo. O camisa 10 apareceu sozinho perto da marca do pênalti e mandou no ângulo direito de Kauê, que nada pôde fazer.