Inter empata com Fla-SP e cai na Copinha com um ponto somado em três jogos

Benjamin foi expulso com segundo amarelo. O volante empurrou Léo Agostinho e derrubou o adversário em jogada de perigo, acabou expulso e deixou o Inter com menos um ainda no primeiro tempo.

Kauã fez defesa absurda e salvou o Flamengo. Allex cobrou bela falta de longe e o goleiro da equipe de Guarulhos defendeu, para a bola bater no travessão, novamente nele e sair pela linha de fundo.

Murillo acertou o travessão do Inter. O meia subiu de cabeça após cruzamento de Léo Agostinho e quase abriu o placar para o Flamengo, deixando o goleiro do Inter paralisado no lance.

Kauã salvou novamente o Flamengo. João Victor finalizou pela direita para bela defesa do paredão da equipe de Guarulhos.

Diego Esser voou e salvou o Inter. Murillo novamente cabeceou, a bola bateu no braço do defensor e, mesmo com desvio, o goleiro colorado fez ótima defesa para evitar o tento do Flamengo.

Ficha técnica

Flamengo-SP 0 x 0 Internacional

Competição: Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Antônio Soares de Oliveira - Guarulhos, São Paulo

Data e hora: 10 de janeiro de 2024, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Leomar de Jesus Oliveira

Assistentes: Alexandre Nascimento da Silva e Guilherme Pereira Francisco

Amarelos: Benjamin, Diogo Godke, Igor Catai, Gabriel Lara

Vermelho: Benjamin (segundo amarelo)