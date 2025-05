João Fonseca diz que ainda está com cabeça na quadra rápida: 'Preciso de mais ritmo no saibro'

O prodígio João Fonseca ainda não mostrou seu encanto na gira de saibro. Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e na abertura do Challenger de Estoril, nesta quarta-feira, ambos com derrotas em sets diretos, o tenista brasileiro admitiu que ainda está sem ritmo no piso e com a cabeça na quadra rápida.

Nesta quarta-feira, João Fonseca era favorito diante do holandês Jesper de Jong, 93º do mundo, na largada do torneio realizado em Portugal, mas cometeu muitos erros na devolução, falhou no serviço e acabou presa fácil ao oponente, caindo por 6/2 e 7/5.

"Não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fazendo saque e voleio, drop shots... Fiquei um pouco surpreso, mais tenso que o normal", avaliou o brasileiro. "Tive chances de retomar a partida (saiu com 3 a 1 contra e buscou o 3 a 3 no segundo set), mas acabei falhando um pouco mais e não deixei ele ficar com aquela dúvida de 'será que ele vai me pegar?' Foi total mérito dele, mas quero mais", disse.