Palmeiras: mercado pode fazer Abel dar chance a 'esquecido' e cria da base

A dificuldade do Palmeiras em concretizar a contratação de um meio-campista para concorrer com Raphael Veiga no mercado pode abrir espaço para dois jogadores do elenco em 2025.

Soluções caseiras

O Palmeiras tenta a contratação de um meio-campista. A diretoria insiste por Andreas Pereira, do Fulham, mas também tem Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mathías Villasanti (Grêmio) na mira. Entretanto, os negócios são difíceis.

A solução pode estar em casa para Abel. 'Esquecido' na última temporada após ser contratado ao Novorizontino, Rômulo exerce a mesma função de Raphael Veiga e começa 2025 disponível. Ele disputou apenas 12 jogos no ano passado.