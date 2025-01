Mercado: novela envolvendo Rony, ex-Flamengo na mira e 'jeitinho' de Textor

Ramon disputou a última temporada defendendo a camisa do Cuiabá Imagem: AssCom Dourado

Ex-Fla na mira. O Internacional abriu conversas para tentar a contratação do lateral-esquerdo Ramon, que atuou no último Brasileirão emprestado ao Cuiabá e pertence ao Olympiacos, da Grécia. O Colorado negocia pelo empréstimo de uma temporada do jogador, que viria para ser o substituto de Renê e reserva imediato de Bernabei, que está próximo de ser adquirido pelo time gaúcho. Cria do Flamengo e lançado ao time principal pelo técnico Paulo César Carpegiani, Ramon ganhou suas primeiras oportunidade em 2020 pelo Rubro-Negro, mas não conseguiu se firmar.

Novidade no Morumbis. O São Paulo fechou a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz junto ao River Plate, da Argentina, informou André Hernan no De Primeira. "Tem aperto de mão já e ele está a caminho. [...] Será um ano de contrato, com cláusula de compra no final. A ideia do São Paulo é ter o Enzo Díaz até a chegada do Wendell", explicou.

Um chegando, outro saindo. Giuliano Galoppo é jogador do River Plate. O clube argentino oficializou a contratação do meia ex-São Paulo por empréstimo válido por uma temporada, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas. Ele aceitou a proposta para ter mais minutos em campo — sob comando de Luis Zubeldía, Galoppo não conseguiu engatar uma sequência de jogos.

John Textor quer destaques do Botafogo no Lyon, mas punição pode complicar Imagem: MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

"Jeitinho" de Textor. Thiago Almada já até anunciou que trocará o Botafogo pelo Lyon nesta janela de transferências, e Luiz Henrique pode seguir o mesmo caminho. No entanto, as transferências dos dois para o futebol francês só poderão rolar se John Textor conseguir dar o seu "jeitinho". O magnata norte-americano, que é acionista majoritário das duas equipes envolvidas nas transações, precisa emplacar com as autoridades responsáveis pelo Fair Play Financeiro da França a tese de que o Lyon pode, sim, contratar neste mercado desde que não precise gastar para isso. Em novembro, a equipe foi punida com a proibição de reforçar seu elenco na janela de janeiro.