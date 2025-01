Palmeiras encaminha venda de Rony para o Fluminense; PVC revela detalhes

Está sacramentado? Não, não está porque tem que acertar o salário do Rony no Fluminense.

Paulo Vinícius Coelho

Se aceitar a proposta do Fluminense, Rony deve ganhar menos do que recebe atualmente no Palmeiras, detalhou PVC.

No Fluminense, nem o Thiago Silva recebe R$ 1 milhão por mês. E o Rony recebe um pouquinho mais.

Então, o Fluminense precisa adequar a situação salarial do Rony no padrão Fluminense, e ele pode ter um padrão parecido com o Thiago Silva, mas depende da vontade do Rony.

O salário pode ser um pouco menor do que no Palmeiras e negociar compensações, como luvas. Entre Palmeiras e Fluminense, está tudo certo. Agora, entre Rony e o Fluminense, precisa acertar salário.

Rony tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, mas perdeu espaço com Abel Ferreira na temporada passada e entrou na lista de negociáveis do clube.