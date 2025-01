James Rodríguez perde pênalti na Kings League; veja a cobrança

O meia James Rodríguez perdeu um pênalti para a Colômbia em jogo pelas quartas de final da Kings League World Nations, disputada nesta quarta-feira (8). A competição reúne diversos países em jogos de futebol de sete.

O que aconteceu

O camisa 10 desperdiçou o "pênalti do presidente". Os times podem colocar os respectivos "presidentes" — influenciadores ou jogadores profissionais — para bater uma penalidade em algum momento do jogos. O "mandatário" do time colombiano é James Rodríguez.

James jogou no canto esquerdo e viu o goleiro do Ubzequistão fazer a defesa. No momento, a Colômbia vencia a partida por 3 a 0.