Facundo 'estreia' com gol no Palmeiras e diz: 'Vamos conseguir coisas boas'

Facundo Torres balançou as redes em seu primeiro treino com a camisa do Palmeiras. O atacante, primeiro reforço alviverde para 2025, se destacou na atividade e falou ao canal oficial do clube sobre suas expectativas para a temporada.

O que aconteceu

A TV Palmeiras exibiu dois gols marcados pelo uruguaio no treinamento realizado na Academia de Futebol. Em ambos os lances, ele finalizou com a perna esquerda.

Facundo falou ao canal do clube depois da atividade. Ele não escondeu a ansiedade e reforçou a animação ao prometer "coisas boas" ao torcedor.