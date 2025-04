CRB marca no final, vira sobre o Athletic no Independência e mantém os 100% na Série B

Novato na Série B do Brasileiro, o Athletic sofreu uma virada do CRB, por 2 a 1, neste domingo, na Arena Independência, pela segunda rodada. O time mineiro dominou as ações no primeiro tempo, mas o alagoano reagiu na etapa final e marcou o gol da vitória aos 45 minutos.

Vindo da Série C, o Athletic tinha perdido na estreia para o Atlético-GO, por 4 a 2, então segue sem ponto e na última posição. O CRB tinha vencido por 1 a 0 a Chapecoense, agora aparece com seis pontos, em segundo lugar. Tem a mesma pontuação de outros times com 100% de aproveitamento: Athletico, Coritiba e Goiás.

O jogo começou em alta velocidade, com o Athletic tomando as iniciativas ofensivas. A ordem do técnico Roger Silva era para finalizar, tanto que logo o goleiro Matheus Albino, do CRB, se destacou por boas defesas.