Remo bate América-MG e vence a primeira na Série B

O Remo fez valer o mando de campo na Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, o time paraense recebeu o América-MG neste domingo, pela segunda rodada da competição nacional, e superou o adversário Mineiro por 2 a 0, com brilho de Pedro Rocha.

O atacante do time de Belém foi o autor dos dois gols da equipe na partida e deu a primeira vitória do Remo na volta à Série B, ambos em contra-ataques.

Com o resultado, o "Leão" foi a quatro pontos e saltou para a quinta colocação do torneio, ficando atrás apenas de Athletico-PR, Coritiba, CRB e Goiás, únicos times com 100% de aproveitamento. Já o América para em 11°, com três.