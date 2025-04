Bahia e Mirassol tem gols anulados pelo VAR, ficam no empate e seguem sem vencer no Brasileiro

Ademir recebeu belo passe, tentou cavar por cima do goleiro, mas mandou sem direção. Crescendo na partida, o empate veio na reta final, aos 38, Luciano Juba cruzou e Erick Pulga apareceu na segunda trave para cabecear e deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, o Bahia até chegou a virar o marcador, com David Duarte, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Mirassol não se escondeu do jogo e Cristian parou por duas vezes no goleiro Ronaldo, que fez grandes defesas. Melhor em campo, também teve seu gol anulado pelo VAR, por impedimento, de Iury Castilho.

Com as substituições, o Bahia ganhou mais fôlego e levou perigo com Santiago Arias, que parou em Muralha e Willian José, que cabeceou rente à trave. Na reta final, afoito em busca da virada, abusou dos erros de passes e não conseguiu aproveitar o momento de pressão. Do outro lado, o Mirassol explorava os contra-ataques e chegou a ter uma bola na trave de Iury Castilho. No fim, o empate persistiu e o Bahia deixou o campo sob tímidas vaias.

O Bahia volta a campo na quinta-feira, quando encerra a quarta rodada do Brasileiro diante do Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão. Já o Mirassol atua em casa, na quarta-feira, contra o Grêmio, às 19h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL