'Pior momento de Neymar', diz Jamelli sobre discussão com Dorival no Santos

Hoje com 50 anos, Paulo Roberto Jamelli Júnior foi um jogador de futebol com muita sorte (ou muito azar, dependendo do ponto de vista). Foi revelado na melhor geração da história do São Paulo. Pelo Zaragoza, jogou contra os Galácticos do Real Madrid. Viveu seu auge no período em que a seleção brasileira conquistou dois Mundiais e um vice-campeonato.

"Eu tive sorte de jogar com esses caras, cara. Eu tive sorte de jogar com os melhores do mundo, que são referências, né? Falar assim: "Pô, você jogou contra o Ronaldo Fenômeno? Joguei, você jogou contra, sei lá, o Roberto Carlos, joguei. Você jogou contra o Rivaldo, joguei contra Figo, contra esses caras que eram demais", relembrou o agora ex-jogador ao quadro Histórias da Bola, do Youtube e do Canal UOL. A sorte (ou o azar) seguiu Jamelli quando ele decidiu pendurar as chuteiras e virar dirigente.

Em 2010, aceitou o convite de Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente da época, para se tornar gerente de futebol do Santos. Se tornou o principal responsável pela gestão do grupo em que despontou o melhor jogador do futebol brasileiro nas últimas duas décadas: Neymar.

"Era uma molecada que tinha energia. Ganhando bem, famoso, aparecendo na TV, sendo paparicado, mulherada, festa. O assessor de imprensa ligava para mim, falava assim: 'Olha, o Jô Soares convidou a gente para ir ao programa do Jô. Tá bom, que dia? Tal dia? Mas isso aí tem jogo no dia seguinte não dá para ir. Ah, mas aí não dá para sair da concentração'. Chegava no Dorival. Dorival, cara, a gente dava. Não, não, eles não são atores, eles são jogadores. Daí na outra semana ia o Neymar ao Fantástico, tinha o Esporte Espetacular. Cara, todos os programas de TV que faziam sucesso tinham que ter um jogador do Santos".

'Porrada' em Zidane para aparecer na TV brasileira

Como jogador, Paulo Jamelli vestiu a camisa de alguns dos principais clubes do Brasil, como São Paulo, Santos e Corinthians. O meia-atacante teve passagens por clubes do futebol internacional, se tornando ídolo do Zaragoza, da Espanha.