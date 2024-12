Mundial: arte tem Vini em destaque, Botafogo com moral e Neymar de fora

Formato, sedes e datas

O início está marcado para o dia 15 de junho, e a final ocorre no dia 13 de julho. O calendário brasileiro será paralisado durante a competição.

Os EUA sediarão o Super Mundial em 12 estádios diferentes. São eles: Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle), Rose Bowl (Los Angeles), Camping World (Orlando), Inter&Co (Orlando), Mercedes-Benz (Atlanta), Geodis Park (Nashville), Bank of America (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Audi Field (Washington), Lincoln Financial Field (Philadelphia) e Metlife Stadium (Nova York).

O Super Mundial terá o mesmo formato da última Copa do Mundo: as equipes se enfrentam dentro da chave uma vez, e as duas melhores avançam ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.