Corinthians: 'Memphis Mania' domina Natal, e crianças posam com faixinhas

Memphis Depay fez a cabeça da criançada neste Natal. A faixinha usada pelo atacante do Corinthians foi um item bastante pedido para o Papai Noel.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (25), Memphis repostou em seu perfil do Instagram diversas fotos de crianças com a faixinha de cabeça. O acessório, que é uma marca registrada do atacante, foi muito desejado pelas crianças no Natal.

Entre as postagens, há também reações de adultos que receberam algum presente relacionado ao jogador holandês. Uma senhora aparece emocionada ao receber a camisa com o rosto do atacante estampado, enquanto outra fez a tradicional pose do jogador com a faixa de cabeça.