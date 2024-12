Neymar exalta primogênito e brinca sobre filhas: 'Vão enrolar playboys'

Neymar também brincou sobre as filhas: "Vão enrolar esses caras playboys". Ele fez o comentário enquanto conversava com o influenciador Menzinho, personagem caricato interpretado por Fausto Carvalho. Mavie é filha dele com Bruna Biancardi, enquanto a mão da caçula Helena é Amanda Kimberly. As duas meninas ainda são bebês e têm menos de um ano de diferença entre elas.

Duas meninas e um molecão, tá bom, né?. O molecão vai ser embaçado, é inteligente pra caralho. Muito, ele é embaçado. Minhas filhas vão tudo enrolar esses caras playboy igual você [Menzinho].

Neymar

Durante o evento, Neymar também negou convite para balada e mostrou aliança: "Me aposentei". O jogador reatou o namoro com Bruna Biancardi, que voltou a morar com ele na Arábia Saudita.