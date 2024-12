Mbappé e Rodrygo marcam, e Real Madrid vence o Sevilla no adeus de Navas

Tabela. Com o resultado, o Real Madrid chegou a 40 pontos e alcançou a vice-liderança do torneio, um ponto atrás do Atlético de Madri. O Barcelona está em terceiro, com 38 pontos.

Classificação e jogos La Liga

Olho no calendário. Os comandados de Ancelotti voltam a campo no dia 3, contra o Valencia, partida que foi adiada devido às inundações em Valencia. Já o Sevilla enfrenta o Almeria no dia 4, em jogo válido pela Copa do Rei.

Melhor do mundo fora. Vencedor do prêmio "The Best" no dia 17, o brasileiro Vinicius Júnior não atuou no último jogo do Real Madrid em 2024. Ele teve de cumprir suspensão após ser punido com cartão amarelo na partida contra o Rayo Vallecano.

Como foi o jogo

O Real Madrid, em casa, começou o jogo com uma "blitz" e empurrou o Sevilla para o campo de defesa. Não demorou para os merengues abrirem o placar em bonito chute de Mbappé. A partir daí, o que se viu foram os comandados de Ancelotti dominando as ações e ditando o ritmo da partida, enquanto a equipe visitante encontrava muita dificuldade em construir as jogadas para chegar ao ataque.

Com transições rápidas, o Real ampliou a vantagem no placar com certa facilidade em gols de Valverde e Rodrygo. Após o terceiro gol, um momento de cochilo do Real fez o Sevilla diminuir a vantagem, mas nada que tenha conseguido mudar o cenário da primeira etapa.