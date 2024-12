Corinthians: Vaquinha da Arena perde força e sofre para chegar a R$ 40 mi

O ritmo é bem distante do lançamento, quando foram necessárias apenas três horas para arrecadar o primeiro milhão. A vaquinha foi lançada no dia 27 de novembro, às 19h10 (de Brasília). O horário é uma referência ao ano de fundação do Corinthians: 1910.

A campanha precisou de apenas dois dias no ar para chegar a R$ 10 milhões. A arrecadação bateu os R$20 milhões três dias mais tarde (30) e foi diminuindo o ritmo a partir de dezembro.

O plano é arrecadar os R$ 700 milhões até 26 de maio de 2025. A vaquinha será encerrada independentemente se o valor arrecadado for o suficiente ou não.

Nomes como Cássio, Serginho Groissman e Emerson Sheik e MC Hariel estão entre os doadores. Maurício Chamati, cofundador do Mercado Bitcoin, é o maior contribuinte até o momento.

Como funciona a vaquinha

Torcedores interessados em doar devem acessar o site www.doearenacorinthians.com.br. No endereço, é possível fazer doações a partir de R$ 10. Existem opções rápidas com R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além da possibilidade de personalizar o valor.